A Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) aprovou, por unanimidade, o Relatório de Atividades e Contas 2024-25, com resultado operacional de 3.339.356,89 de euros. Aprovado também por unanimidade foi a alocação de 3,2 milhões ao futebol não profissional.

O período deste relatório foi brindado com a conquista de Europeu Sub-17, Liga das Nações, Europeu Feminino de Futebol de Praia e o Europeu Sub-19 de Futsal.

Neste evento, Pedro Proença anunciou dois marcos para a época em curso: uma “task force” para discutir o modelo de financiamento do futebol nacional e debate sobre tipologia dos investidores.

De recordar que o Plano de Atividades e Orçamento 2025/2026 tinha já sido aprovado, por unanimidade, a 28 de junho, prevendo um resultado operacional superior a 3,1 milhões, com contas consolidadas a todas as empresas do Grupo FPF.