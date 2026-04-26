Portugal sagrou-se este domingo o primeiro campeão europeu de futebol de praia no escalão sub-20, batendo na final do torneio Espanha, por 9-3, em jogo disputado em Viareggio, na Itália.

A grande figura do arranque da partida foi o guarda-redes luso Cristiano, que apontou os dois primeiros golos logo nos instantes iniciais do jogo. Gonçalo Loureiro, o melhor marcador do torneio, fez o terceiro, ainda antes de terminar o primeiro período.

Duarte Milheiro e Mário Martins marcaram já no segundo tempo, elevando para 5-0, antes da seleção espanhola reduzir, por Cebolla.

Até ao fecho do segundo tempo, ainda houve golos portugueses para Manuel Mendes e Lourenço, com Espanha a anotar um segundo, por Ramy. No terceiro período Remy ‘bisou’, antes dos golos finais de Portugal, novamente por Gonçalo Loureiro e, por fim, pelo capitão Pola.

Gonçalo Loureiro foi o melhor marcador da competição (11 golos), Cristiano foi eleito o melhor guarda-redes e Pola o MVP da competição.

Esta foi a primeira competição oficial da seleção sub-20 de futebol de praia, que chegou à final invencível, tendo batido as seleções de Inglaterra (17-3), República Checa (17-0) e Itália (3-0), na caminhada para a final de hoje.