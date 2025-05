A seleção portuguesa feminina de futebol vai defrontar a Nigéria, num jogo particular agendado para 23 de junho, no Estádio José Gomes, na Amadora. O anúncio foi feito nesta terça-feira pela Federação Portuguesa de Futebol, no seu site oficial.

O encontro servirá de preparação para a fase final do Europeu de 2025, entre 02 e 27 de julho, na Suíça. Uma das habituais internacionais pela Nigéria é Christy Ucheibe, do Benfica.

Portugal está inserido no Grupo B do Euro 2025, juntamente com Espanha (jogo em 03 de julho, em Berna), Itália (07, em Genebra) e Bélgica (11, em Sion).

Antes, Portugal defronta a Inglaterra, em Wembley (30 de maio), e a Bélgica, no Funchal (03 de junho), nos dois últimos jogos no Grupo A3 da Liga das Nações.