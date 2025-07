A seleção feminina de Portugal tem dois encontros particulares muito interessantes pela frente. A federação de futebol dos Estados Unidos da América anunciou, nesta segunda-feira, que tem um duplo compromisso com Portugal em breve.

Os duelos estão marcados para os dias 23 e 26 de outubro, na cidade de Chester, na Pensilvânia, e Hartford, no Connecticut, respetivamente.

É a primeira vez que se enfrentam desde o Mundial 2023, em que Portugal conseguiu um elogioso nulo diante da seleção com mais títulos mundiais no futebol feminino - quatro.

Portugal nunca conseguiu ganhar aos EUA em 12 jogos. Estes jogos são os primeiros desde a eliminação no Euro feminino 2025, neste mês de julho.

