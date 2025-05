Rui Jorge anunciou a sua convocatória para o Euro Sub-21 realizado na Eslováquia, no próximo mês de junho. O selecionador chamou Geovany Quenda à fase final, após a ausência deste na convocatória para a Seleção A.

Quenda foi chamado várias vezes à seleção principal mas ainda não se estreou pela mão de Roberto Martínez. Por outro lado, já fez três jogos com Rui Jorge pelos sub-21.

«Olhando para o valor do Quenda, é mais um jogador que vem acrescentar. A partir do momento em que esteve na Seleção A isso demonstra a sua mais valia. O facto de voltar aos sub-21 tem de ser encarado pelo jogador de uma forma normal. Acredito que ele preferisse estar na seleção principal, é o que eu quero que todos os jogadores pensem, que é estar no patamar mais elevado», começou por dizer aos jornalistas, na Cidade do Futebol.

«Agora, há valores que têm de ser sempre respeitados. Representar a nossa seleção tem de ser feito com o máximo entusiasmo e máxima paixão, qualquer que seja o escalão. Eu só quero jogadores que sintam isso. Acredito que o Quenda sinta isso e tem de o demonstrar», avisou ainda o experiente selecionador sub-21.

Portugal inicia a sua jornada no Euro Sub-21 a 11 de junho, diante da França, pelas 20 horas. Está incluído no Grupo C juntamente com os gauleses, Geórgia e Polónia.