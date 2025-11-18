A Federação Portuguesa de Futebol anunciou nesta terça-feira, através do seu sítio oficial, que Helena Pires é a nova CEO do organismo máximo do futebol luso. Ocupa um cargo que estava vago desde a tomada de posse de novos órgãos sociais.

Luís Sobral, um dos fundadores do Maisfutebol, foi o último dirigente a ocupar o cargo. A decisão foi validada em reunião de direção da FPF, tida nesta terça-feira, na Cidade do Futebol.

Mulher de confiança de Pedro Proença, Helena Pires desempenhou recentemente os cargos de CEO e presidente interina da Liga Portugal, organismo presidido por Pedro Proença entre 2015 e 2025.

«A nomeação de Helena Pires como CEO da Federação Portuguesa de Futebol é um passo natural, depois de ter desempenhado, com enorme dedicação e competência, esse papel na Liga Portugal. Trata-se de um passo bem pensado e programado, que vai de encontro ao modelo de governação que tínhamos, desde sempre, idealizado para a FPF», afirma Proença em declarações à FPF.

Já Helena Pires retribui a confiança: «É um enorme orgulho receber este voto de confiança por parte do Presidente e da Direção da Federação Portuguesa de Futebol. Assumirei esta nova função com o mesmo compromisso com que, há mais de 20 anos, me entrego à causa de contribuir para o desenvolvimento do Futebol Português. Vivemos tempos desafiantes, mas também muito entusiasmantes, e aquilo que garanto é trabalhar sempre com enorme dedicação para o crescimento da FPF», pode ler-se no site da FPF.

Também aprovada, por unanimidade, foi a nova Política Anticorrupção do organismo, que entrará de imediato em vigor em todas as empresas do Grupo FPF. Será orientada por um Comité de Ética, que será presidido por Emanuel Medeiros, bem como dos elementos que irão compor este novo órgão: José Carlos Lima, João Paulo Almeida e Catarina Araújo.