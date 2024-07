Apesar da ressaca do Euro 2024, em que Portugal foi eliminado nos quartos-de-final, pela França, a procura por bilhetes para os próximos jogos da Seleção Nacional não teve uma recaída. Os ingressos para o Portugal-Polónia, no Estádio do Dragão, já esgotaram, segundo anunciou a Federação Portuguesa de Futebol.

A FPF informa que, mesmo assim, existem ainda bilhetes disponíveis através do Continente Online, para os aderentes. Este trata-se do terceiro jogo da Equipa das Quinas na nova edição da Liga das Nações, disputado a 15 de novembro.

No entanto, ainda existem bilhetes à venda para os duelos anteriores a esse, frente à Croácia (5 de setembro) e à Escócia (10 de setembro). Os dois são jogados no Estádio da Luz.