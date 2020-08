A Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta quinta-feira o calendário da época 2020/21, o qual tem início em setembro e acaba em maio de 2021.

Assim, a Liga começa no fim de semana 20 de setembro e acaba a 19 de maio. Esclarece a FPF, no entanto, que «caso as equipas portuguesas não cheguem aos quartos de final ou às meias finais das competições europeias, é obrigatória a antecipação das jornadas da Liga para que o campeonato se conclua a 16 de maio. Se isso não for possível, ou seja, se houver equipas nessas fases, o último jogo não pode em circunstância alguma ultrapassar a data de 19 de maio».

A época em Portugal termina a 23 de maio, com a final da Taça de Portugal.

Antes disso, porém, a prova tem início a 27 de setembro, com a primeira eliminatória. A segunda, já com equipas da II Liga, joga-se a 11 de outubro, e a terceira, com emblemas da I Liga, disputa-se a 22 de novembro. A primeira mão das meias-finais está agendada para para os dias entre 9 e 11 de fevereiro, a segunda entre 2 e 4 de março.

A II Liga, tal como já havia sido anunciado, tem o pontapé de saída agendado para dia 13 de setembro e acaba também a 19 de maio. O play-off de subida à Liga, entre o terceiro classificado da II Liga e o 16.º da I, joga-se de 24 a 30 de maio.

A Supertaça, tal como também já era conhecido, disputa-se a 23 de dezembro, entre duas jornadas da Liga, a 20 e a 27 de dezembro.

Por fim, a Taça da Liga, que este ano vai disputar-se num formato reduzido, começa com o play-off, de 15 a 17 de dezembro. A final four está agendada para os dias entre 18 e 23 de janeiro.

Frisa ainda a FPF que este calendário poderá sofrer alterações por força das alterações no calendário internacional, a ser definido pela FIFA e pela UEFA, ou pela alteração das circunstâncias que ditem a interrupção das competições.

CALENDÁRIO DA ÉPOCA 2020/21:

Liga:

Início a 20 de setembro de 2020, fim a 19 de maio de 2021.

*Se não houver equipas portuguesas nos quartos de final ou nas meias finais das competições europeias, o fim da Liga será antecipado para 16 de maio de 2021.

Taça de Portugal:

Primeira eliminatória: 27 de setembro

Segunda eliminatória (com equipas da II Liga): 11 de outubro

Terceira eliminatoria (com equipas da Liga): 22 de novembro

Meias finais: primeira mão entre 9 e 11 de fevereiro, segunda mão entre 2 e 4 de março

Final: 23 de maio

Supertaça Cândido de Oliveira:

23 de dezembro

II Liga:

Início a 13 de setembro, fim a 19 de maio

Play-off de subida à Liga:

Terceiro classificado da II Liga e antepenúltimo da Liga jogam primeira mão a 24 de maio e a segunda mão a 30 de maio de 2021

Taça da Liga

Play-off entre 15 e 17 de dezembro

Final four entre 18 e 23 de janeiro de 2021