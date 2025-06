Luís Godinho, da associação de Évora, foi o árbitro mais bem classificado da época 2024/25, sucedendo a João Pinheiro, segundo da hierarquia, informou nesta sexta-feira o Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O 'juiz', de 39 anos, que arbitrou a final da Taça de Portugal, entre o bicampeão Sporting e o Benfica, terminou a temporada com a nota final de 9,402, atribuída pela seção de classificações do CA da FPF.

Luís Godinho relegou João Pinheiro, da associação de Braga, que tinha sido primeiro classificado em 2020/21, 2021/22 e 2023/24, para o segundo lugar, com 9,339, enquanto João Gonçalves, da associação do Porto, ficou no terceiro posto, com 9,304.

Gonçalo Freire, da associação de Lisboa, com 8,731, foi o primeiro classificado entre os árbitros assistentes, de acordo com a mesma fonte, superando Luciano Maia (AF Braga) - primeiro em 2021/22 e 2022/23 e segundo na época passada - e João Bessa Silva (AF Aveiro), segundo e terceiro classificados, com 8,727 e 8,718 pontos, respetivamente.

No quadro feminino, Catarina Campos, que em 2024/25 se tornou na primeira árbitra a dirigir jogos das competições profissionais, da II Liga, primeiro, e da Liga, depois, dominou a classificação, com 7,814, à frente de Ana Afonso (7,725) e Inês Andrada (7,723).