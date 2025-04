Pedro Proença vai ser recebido no gabinete do Ministro dos Assuntos Parlamentares no próximo dia 10 de abril após ter requerido uma audiência ao Governo no início da semana, sabe o Maisfutebol.

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol pretendia reunir-se com Luís Montenegro mas irá ser recebido por Pedro Dias, ministro que tem a pasta do desporto.

Isto acontece depois de um diferendo público entre Fernando Gomes, atual presidente do Comité Olímpico de Portugal e ex-presidente da FPF, e o atual presidente. Em causa está a eleição para o Comité Executivo da UEFA, tendo Gomes afirmado que não apoiava Proença.

Essa eleição aconteceu esta quinta-feira, em Belgrado, e Portugal deixou de estar representado órgão internacional. Pedro Proença foi o menos votado de todos os candidatos e ficou de fora do Comité Executivo da UEFA.