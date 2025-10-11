O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, garantiu que «não há mapeamento clubístico» nos órgãos sociais do organismo que tutela o futebol, futsal e futebol de praia em Portugal.

Antes de entrar na Arena Portugal para o último dia do Portugal Football Summit, Proença falou aos jornalistas na zona mista e realçou a competência dos quadros da FPF.

«Não há nenhum mapeamento clubístico. Vamos ver se nos entendemos: quando existiu o processo eleitoral, toda a gente sabe, são de conhecimento público as tendências clubísticas - direi que eventualmente religiosas ou políticas - dos seus candidatos, é fácil conhecer estes números. A FPF tem nos seus altos quadros pessoas altamente competentes, e foi isso que se escolheu para esta candidatura: pessoas competentes e capazes de fazerem, por exemplo, estes eventos reconhecidos mundialmente», realçou o responsável máximo pela FPF.

Pedro Proença defendeu de forma intransigente a idoneidade dos elementos que consigo compõem os órgãos sociais da FPF.

«Há uma página nova na FPF no que se liga às regras de compliance, boas práticas. Hoje as pessoas são independentes, estou há quase 30 anos no futebol, passei por áreas muitíssimo delicadas, muito difíceis, nunca escondi quais eram as minhas opções, mas acima disto tudo está um presidente que quer é a competência, o rigor, que Portugal seja campeão do mundo no próximo Mundial, estamos a fazer tudo para que isso aconteça», assegurou.

Questionado sobre as declarações de Frederico Varandas, que se referiu a um «mapeamento» nos órgãos sociais da FPF que favorece o Benfica, Proença diz «não se intrometer nestes movimentos» e avisa que «quando for o momento de agir, agirá com certeza».

O Portugal Football Summit, organizado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), teve início na quarta-feira e decorre até hoje na Cidade do Futebol, em Oeiras, com o objetivo de discutir o futuro do desporto a nível nacional e mundial.