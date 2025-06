A Federação Portuguesa de Futebol informou que o presidente da Federação Portuguesa de Futebol reuniu-se na tarde desta sexta-feira com o Gianni Infantino, presidente da FIFA.

O encontro decorreu em Miami, onde Proença participou também no FIFA Football Executive Summit, que juntou nos Estados Unidos representantes de diversas federações e confederações mundiais.

Um dos temas em discussão, adianta a FPF, foi a organização do Campeonato do Mundo 2030, que Portugal receberá em conjunto com Espanha e Marrocos.

«O presidente da FIFA mostrou total disponibilidade para contar com a colaboração do nosso país na construção do futuro, elogiando o percurso das nossas seleções, que fazem de nós uma das principais federações a nível mundial. Esse é um capital que não podemos desperdiçar. E não vamos desperdiçá-lo», disse Pedro Proença no final da reunião com Gianni Infantino, em declarações citadas pela FPF.