Pedro Proença analisou o sorteio da fase de grupos da próxima edição da Liga das Nações nesta sexta-feira, deixando uma garantia quanto ao futuro das modalidades englobadas pela Federação Portuguesa de Futebol.

«Portugal é campeão em título e assumimos essa responsabilidade. Não há sorteios fáceis a este nível, mas vamos entrar com a ambição de revalidar a vitória. Vamos entrar com essa ambição. Há a curiosidade de jogarmos no inverno contra equipas nórdicas. Estamos certos de que daremos uma boa resposta. As próximas duas décadas estão certamente asseguradas no futebol, futsal, futebol de praia, futebol feminino», disse ao Canal 11.

A nova fase de grupos arranca entre 24 e 26 de setembro, com a segunda jornada a ser disputada entre 27 e 29 do mesmo mês. As restantes jornadas vão ser agendadas para setembro, outubro e novembro. De recordar que Portugal é a Seleção mais titulada, com conquistas em 2019 e 2025. De resto, França e Espanha também conquistaram a Liga das Nações.

À margem deste sorteio, Pedro Proença abordou as consequências do mau tempo em Portugal.

«Fazemos o acompanhamento total, ainda esta semana estivemos em Leiria para verificar o caos. Amanhã estaremos em Santarém, num acompanhamento próximo, num movimento coletivo de solidariedade. Na próxima semana vamos estar em Coimbra e já abrimos um fundo de apoio. Vários clubes vão estar na Cidade do Futebol porque ficaram sem instalações. Dou o exemplo da União de Leiria. Tentamos chegar a todos. Podem contar com a FPF», terminou.