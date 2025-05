Diego Moreira foi uma das grandes surpresas da convocatória da seleção da Bélgica para os próximos compromissos. O jovem jogador tem dupla nacionalidade portuguesa e belga mas tinha percorrido um caminho de 43 internacionalizações por Portugal, entre o escalão sub-16 e sub-21.

O atleta do Chelsea, que esteve emprestado no Estrasburgo durante a última temporada, preferiu representar a Bélgica a nível senior. Rui Jorge ficou assim privado de o utilizar no Euro Sub-21 e revela ter falado com o jogador.

«Foi um jogador que fez algum do percurso do apuramento connosco e esteve na última fase final do Euro Sub-21. Todos nós acreditávamos nele. Mas são opções do jogador. Não podemos fazer muito em relação a isso. O que podemos é proporcionar aos jogadores as melhores experiências e o melhor ambiente. Falei com ele e diz que não foi uma decisão fácil. Resta-me desejar-lhe boa sorte», referiu aos jornalistas nesta quinta-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

«É um bom miúdo, mas são opções que tomam, resta-nos respeitar e esperar que sejam tomadas de uma forma correta. Também falei com ele em relação a isso... mas assunto terminado da nossa parte», encerrou Rui Jorge.

Portugal inicia a sua jornada no Euro Sub-21 a 11 de junho, diante da França, pelas 20 horas. Está incluído no Grupo C juntamente com os gauleses, Geórgia e Polónia.