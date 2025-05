Rui Jorge convocou 26 jogadores para a fase final do Euro Sub-21, nesta quinta-feira. Três deles não têm qualquer internacionalização por Portugal em qualquer escalão e esperam garantir presença na competição, pois três nomes vão ser riscados pelo selecionador.

Roger Fernandes, um dos jovens jogadores em destaque na Liga ao serviço do Sp. Braga, é chamado pela segunda vez. Na primeira, em março, lesionou-se e não se estreou. Mathias de Amorim, do Famalicão, e Lourenço Henriques, do Varzim, mereceram uma oportunidade.

«O que motivou a chamada? A qualidade deles, as nossas necessidades e o facto de termos três jogadores com idade Sub-21 na Seleção Principal, o que abre mais uma vaga nos nossos defesas-centrais. Aproveitámos para trazer o Lourenço para estar connosco», começou por justificar Rui Jorge, em resposta ao Maisfutebol.

«O Roger é um jogador de inquestionável qualidade, já esteve connosco em março mas lesionou-se. O Mathias tem feito uma boa época no Famalicão. Tem potencial e queremos tê-lo próximo de nós. Estamos a falar de três jogadores que seguirão percurso nos sub-21 e nós, independentemente do meu futuro enquanto selecionador, preparamos sempre o passo à frente», explicou Rui Jorge.

Sem querer destacar outros jogadores que não conseguiram a convocatória para o Euro mas que se tenham evidenciado esta época, Rui Jorge confidenciou o seu critério de escolha: «Para preparar o futuro, alguns podem ser prejudicados em detrimento de outros», disse.

Portugal inicia a sua jornada no Euro Sub-21 a 11 de junho, diante da França, pelas 20 horas. Está incluído no Grupo C juntamente com os gauleses, Geórgia e Polónia.