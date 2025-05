Durante a preparação para o Europeu Sub-21, o selecionador da categoria não convocou jogadores nem do Benfica nem do FC Porto pois estes dois clubes participam no Mundial de Clubes na mesma altura do calendário que a fase final do Europeu.

Nesta quinta-feira, durante o anúncio da convocatória, Rui Jorge deu 'um passo atrás' e chamou Samuel Soares, guarda-redes do Benfica, ao Europeu. Justificou esse facto com o diálogo com o Benfica.

«Fizemos toda a preparação como se esta situação não fosse possível, mas nunca deixámos de ter contacto com os clubes. Houve a possibilidade e a cedência do Benfica em deixar vir o Samuel, além da vontade dele em vir», explicou.

«É alguém que está connosco desde o início do apuramento, inclusive há quatro anos. É muito bem-vindo ao nosso grupo», acrescentou Rui Jorge.

Samuel Soares soma 37 internacionalizações em todos os escalões de seleções.

Por outro lado, há um jogador que costuma ser chamado por Rui Jorge mas falha esta convocatória por ingressar no Chelsea, que participa no Mundial de Clubes - Dário Essugo.

«Da última vez que falámos, Essugo deu isso [a participação no Euro Sub-21] como um caso fechado», afirmou Rui Jorge.

Portugal estreia-se no dia 11 de junho diante da França, pelas 20 horas.