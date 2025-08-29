Luís Freire divulgou nesta sexta-feira a sua primeira convocatória enquanto selecionador sub-21 nacional. Já sem elementos de 2003 e 2002, como por exemplo Paulo Bernardo, Samuel Soares ou Tiago Tomás, Freire chamou várias novidades.

Tiago Gabriel, antigo jogador do Estrela da Amadora e atleta do Lecce, de Itália, foi chamado e pode estrear-se em seleções nacionais. O mesmo com Fábio Baldé, extremo de 20 anos do Hamburgo, da Alemanha.

José Sampaio, defesa do Vizela que foi internacional numa ocasião pelos sub-20, também foi convocado. Jogadores como Afonso Moreira, Diogo Travassos, Gonçalo Oliveira, Leonardo Barroso ou Tiago Parente podem estrear-se no escalão sub-21.

Geovany Quenda, do Sporting, e Rodrigo Mora, do FC Porto, não foram chamados à Seleção A e são opção para Luís Freire. O técnico disse que, a título pessoal, «sentiu o chamamento de Portugal» e decidiu aceitar o convite de Pedro Proença, presidente da FPF.

A Equipa das Quinas defronta, num primeiro momento, a congénere do Azerbaijão, dia 5 de setembro, em Barcelos (19h30), sendo que o segundo encontro disputa-se quatro dias depois, diante da Escócia, em Motherwell (19h00). Os dois jogos contam para o apuramento Euro 2027.

Eis a lista completa:

Guarda-redes: André Gomes (Alverca), Diogo Pinto (Estrela Amadora) e João Carvalho (Sp. Braga);

Defesas: Diogo Travassos (Moreirense), Gabriel Brás (FC Porto), Gonçalo Oliveira (Benfica), João Muniz (Sporting), José Sampaio (Vizela), Leonardo Barroso (Chicago Fire), Tiago Gabriel (Lecce) e Tiago Parente (Estoril);

Médios: Dário Essugo (Chelsea), Diego Rodrigues (Sp. Braga), Gustavo Sá (Famalicão), Mateus Fernandes (West Ham United), Mathias de Amorim (Famalicão);

Avançados: Afonso Moreira (Lyon), Carlos Forbs (Club Brugge), Fábio Baldé (Hamburger), Geovany Quenda (Sporting), Gustavo Varela (Gil Vicente), Rodrigo Mora (FC Porto), Roger Fernandes (Sp. Braga) e Vivaldo Semedo (Watford).