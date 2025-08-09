O Sporting enviou uma participação disciplinar ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol por alegados insultos de Bruno Lage, treinador do Benfica, ao árbitro Fábio Veríssimo, confirmou o Maisfutebol.

A transmissão televisiva filmou um momento em que o técnico aparenta ter ofendido o árbitro, na sequência da expulsão do treinador de guarda-redes Nuno Santos, nos descontos da Supertaça Cândido de Oliveira, entre Sporting e Benfica.

Durante o encontro, Bruno Lage saiu incólume e sem qualquer admoestação por este lance. Agora, o Sporting quer que o treinador rival seja punido com base no vídeo.

O duelo terminou com uma vitória do Benfica sobre o Sporting por 1-0, no dia 31 de julho, no Estádio Algarve, naquele que foi o primeiro jogo oficial da época 2025/26 em Portugal.