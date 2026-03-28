FPF
Há 47 min
Sub-21: Portugal-Escócia terá entrada livre no Estoril
Bilhetes estão sujeitos a levantamento na loja do Estoril, em horários definidos
DS
Bilhetes estão sujeitos a levantamento na loja do Estoril, em horários definidos
DS
Se não tiver planos para a noite de terça-feira e viver na Área Metropolitana de Lisboa, eis uma sugestão. Portugal e Escócia medem forças no Estádio António Coimbra da Mota, em Cascais, pelas 19h30.
O duelo terá entrada livre, mediante a «apresentação de um bilhete-convite, a ser levantado nas bilheteiras do recinto do jogo, a partir de dia 30», segundo informou a Federação Portuguesa de Futebol.
Os bilhetes deverão ser levantados entre as 14h00 e 19h00 de dia 30, e das 10h00 até às 19h30 de dia 31.
Este é o sétimo encontro de Portugal no apuramento para o próximo Europeu da categoria, sendo o líder do grupo B, que junta as congéneres da Azerbaijão, Bulgária, Chéquia e Gibraltar.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS