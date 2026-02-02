Com a primeira meia-final da Taça de Portugal já bem próxima, nesta quarta-feira, entre Fafe e Torreense (20h15), foi divulgada, esta segunda-feira, a data do outro duelo da primeira mão da eliminatória. Acontecerá no dia 3 de março, quase um mês depois, segundo anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O vencedor do encontro entre Sporting e AVS vai medir forças com o FC Porto nesse dia, pelas 20h45, num duelo que se realiza em Alvalade ou nas Aves e que será transmitido pela RTP e Sport TV. As duas segundas mãos disputam-se só no mês de abril.

Antes disso, há, como referido, ainda um desafio dos quartos de final por completar. Sporting e AVS disputam uma vaga esta quinta-feira, dia 5 de fevereiro, para decidir qual das equipas enfrentará o FC Porto.

O jogo realiza-se no Estádio José Alvalade a partir das 20h45, com transmissão televisiva da RTP e Sport TV. A divulgação dos horários desta competição acontece no mesmo dia em que a FPF anunciou os horários da 22.ª e 23.ª jornadas da Liga.