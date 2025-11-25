O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, foi esta terça-feira empossado no comité das associações nacionais da UEFA, em Nyon (Suíça).

«O líder federativo assumiu lugar num dos órgãos consultivos de aconselhamento ao Comité Executivo da UEFA», revelou a FPF, dando conta desta nova incumbência numa das 19 comissões da UEFA, divididas em matérias diferentes como arbitragem, licenciamento, futebol de formação, transferências, saúde ou competições.

O comité das associações nacionais é liderado por Servet Yardimci, antigo presidente da federação turca, tendo como áreas de atuação o desenvolvimento das relações da UEFA com os seus membros, inscrições de novas federações-membro e cooperação com outras confederações e entidades.

«O futebol português goza de grande prestígio, está presente nos maiores fóruns de reflexão do futebol europeu e será sempre um membro ativo na procura de caminhos para a indústria», afirmou Pedro Proença, citado pela FPF.

De acordo com a federação portuguesa, a primeira reunião deste comité serviu para fazer o ponto de situação sobre projetos da UEFA, como o “Innovation Hub” ou o “UEFA Together”.