Após 27 anos de colaboração, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Nike encerraram a sua parceria, iniciada em 1997. Agora, a Seleção Ncional vai passar a vestir Puma.

Fernando Gomes, presidente da FPF, deixou uma mensagem de agradecimento, sublinhando a importância da Nike no percurso das seleções nacionais.

«A Nike foi mais do que um fornecedor de equipamentos, foi um parceiro fundamental que esteve ao nosso lado em momentos cruciais da história das seleções. Juntos alcançámos apuramentos consecutivos para as fases finais das principais competições e títulos memoráveis. Partilhámos um caminho de sucesso e inspiramos milhões de adeptos que identificaram a marca com as nossas seleções. Em nome da FPF, agradeço à Nike pelo apoio e dedicação ao longo desta longa jornada.»

Para assinalar o fim desta ligação, a FPF produziu um vídeo especial que recorda as camisolas e celebra os momentos mais marcantes desta parceria. As imagens destacam as vitórias e as emoções que definiram quase três décadas de colaboração entre a federação e a marca desportiva.

Veja o vídeo: