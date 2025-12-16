Depois de a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) dar por terminado, de forma «imediata e unilateral», o contrato com a VT Markets, na segunda-feira, a corretora financeira assegura que agiu dentro da Lei e «em total conformidade com o espírito do acordo».

Num e-mail dirigido ao Maisfutebol, a VT Markets garantiu investigar «a situação em que a FPF decidiu rescindir unilateralmente a parceria», mas sem assumir que tal configure a «admissão de irregularidade». Assim, a empresa discorda da tomada de posição da FPF, pelo que vai «tomar medidas para proteger a sua reputação e interesses comerciais, bem como para corrigir qualquer deturpação dos factos».

Recorde-se que a FPF estabeleceu um acordo de exclusividade com a VT Markets, no sentido de a empresa ser parceira comercial no Médio Oriente e Norte de África. No entanto, a corretora financeira não tem licença para operar em Portugal e quem investisse na mesma não estaria protegida por um órgão regulador.

Por agora, a VT Markets está obrigada a retirar todas as referências aos ativos da FPF de qualquer página relacionada com a empresa, sob pena de uma ação judicial por parte do organismo que tutela o futebol português.