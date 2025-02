No último dia à frente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes deixou uma mensagem de agradecimento aos portugueses, isto depois de ter conversado com quem contribuiu para a sua liderança nos últimos 13 anos.

«Representar Portugal é o orgulho maior de cada um de nós. Ter oportunidade de o fazer ao mais alto nível é um privilégio e uma responsabilidade. Ao longo de 13 anos, definimos quadros competitivos que permitiram o mais adequado desenvolvimento de jogadores e treinadores nacionais, criámos e fortalecemos seleções. Por isso foi possível vencer como nunca antes Portugal tinha conseguido», lê-se na mensagem deixada por Fernando Gomes, no site da FPF.

O dirigente destaca a criação do «Futebol 2030», o desenvolvimento de «programas dedicados ao desporto nas escolas» e «à atividade física dos mais velhos». Além disso, sublinha a importância do crescimento do futebol feminino em Portugal, do número de federados, bem como as obras na Cidade do Futebol.

«Num tempo feliz para a FPF, deixo ao próximo presidente da Direção - a quem já tive oportunidade de desejar felicidades e um mandato repleto de sucesso - uma garantia: a minha experiência estará sempre ao dispor da Federação Portuguesa de Futebol e do nosso País», concluiu.

Fernando Gomes, candidato à presidência do Comité Olímpico de Portugal (COP), vai ser substituído na liderança da FPF por Pedro Proença, que toma posse esta segunda-feira.