A saída de Duarte Gomes do cargo de diretor técnico nacional de arbitragem da FPF, continua a provocar réplicas. Após as declarações do ex-árbitro, Luciano Gonçalves recorreu às redes sociais para quebrar o silêncio. Em comunicado, o presidente do conselho de arbitragem da FPF garante estar tranquilo e que nunca revelou a identidade de um árbitro antes da comunicação oficial.

«Rejeito, de forma absoluta e categórica, todas as imputações que me são dirigidas. Tenho a consciência absolutamente tranquila e a plena convicção de que a verdade dos factos será integralmente apurada. (…) Tomei a iniciativa de solicitar aos órgãos competentes da Federação Portuguesa de Futebol a apreciação e o integral apuramento desta situação, colocando-me, desde o primeiro momento, totalmente disponível para prestar todos os esclarecimentos que entendam necessários.»

«Paralelamente, recorri aos meios judiciais competentes para defesa da minha honra, do meu bom nome e da minha família, por entender que essa dimensão pessoal não pode nem deve ficar sem resposta.»

«Posso afirmar, de forma clara e inequívoca, que nunca revelei a qualquer presidente, dirigente ou representante de qualquer clube a identidade do árbitro nomeado para qualquer jogo antes da respetiva comunicação oficial. (…) Do mesmo modo, nunca procurei influenciar qualquer árbitro no exercício das suas funções», lê-se.

Neste extenso comunicado, Luciano Gonçalves argumenta que, por acreditar na sua inocência, pediu escrutínio. Por último, garantiu que o conselho de arbitragem da FPF vai continuar focado na preparação da nova época.

De recordar que a Liga Portuguesa de Futebol Profissional pediu esclarecimentos sobre a denúncia recebida pelo Ministério Público, após a saída de Duarte Gomes da direção técnica da arbitragem da FPF.

Na sexta-feira, Duarte Gomes renunciou ao cargo, tendo o organismo remetido a situação para o ministério, devido aos «motivos alegados» pelo ex-árbitro.