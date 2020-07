José Augusto Dias, o sub-chefe dos bombeiros de Miranda do Corvo que faleceu este sábado, a combater um incêndio na serra da Lousã, foi árbitro de futsal e era atualmente observador de árbitros desta modalidade.

Em nota divulgada pela Federação Portuguesa de Futebol, o presidente do organismo lamenta a morte de José Augusto Dias, aos 56 anos.

«Foi com enorme pesar que tomei conhecimento da morte do bombeiro e observador de árbitros José Augusto Dias, na sequência do incêndio que deflagrou ontem na Lousã. Num país já martirizado pelos incêndios que nos anos anteriores tantas vidas reclamaram, é com redobrada tristeza que tomamos conhecimento de mais um bombeiro que perdeu a vida a ajudar os outros. A sua experiência no futsal, primeiro como árbitro e mais recentemente como observador de árbitros, demonstrou todas as qualidades que agora os familiares, colegas e amigos nos deram a conhecer: um juiz íntegro, dedicado e sempre preocupado com o próximo. À família enlutada envio, em meu nome e da FPF, as mais sentidas condolências», refere Fernando Gomes.

Filiado na Associação de Futebol de Coimbra, José Augusto Dias foi árbitro dos escalões nacionais de futsal entre 2003 e 2006, e desde 2010 que era observador de árbitros nesta modalidade.