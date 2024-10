A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) registou um resultado líquido positivo de 3,1 milhões de euros, no exercício referente à época de 2023/24.

Na Assembleia Geral (AG) Ordinária da FPF, o relatório de gestão e das contas individuais, assim como das contas consolidadas, foi aprovado por unanimidade, ainda que represente uma queda de 24 por cento, face ao lucro de 4,1 milhões de euros do exercício anterior.

Além disso, foi também aprovada a atribuição do título de presidente honorário da FPF ao atual presidente, Fernando Gomes, na reunião magna que decorreu na Cidade do Futebol, esta quinta-feira.

«Tive o privilégio de reunir uma equipa que me acompanhou, que me fez ser melhor, ajudou-me a abrir horizontes e fazer este caminho. Partilho, pois, este título com todos os membros das minhas direções e com todos os colaboradores da FPF. Todos eles foram uma parte de mim mesmo. Não há ninguém, por muito poderoso que seja ou pense ser, que consiga fazer algo sozinho», afirmou.