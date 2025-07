A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou, este domingo, que haverá um investimento de cerca de 22 milhões de euros no futebol feminino.

«Este investimento cumpre o compromisso assumido por Pedro Proença no seu programa eleitoral, que visava reforçar a profissionalização, formação e crescimento da modalidade em Portugal», escreveu a instituição no site oficial.

Pedro Proença, presidente da FPF, afirmou, no passado sábado, que «é tempo de reforçar o investimento no futebol feminino», após a eliminação portuguesa do Europeu 2025, que decorre na Suíça.

De acordo com a informação do organismo, esta verba será dividida entre três setores: 9,27 milhões de euros destinados para as competições (4,25 milhões serão para a Liga, II Liga e III Divisão); 11,2 milhões para as Seleções Nacionais; 1,5 milhões em arbitragem.

No total, são 21,97 milhões de euros para a temporada desportiva de 2025/26. Este investimento, de acordo com a FPF, visa essencialmente elevar o futebol nacional feminino.

Aumentar o número de praticantes, catapultar talentos nacionais, aproximar as equipas portuguesas das competições europeias - em específico a Liga dos Campeões - e aproximar Portugal do top-20 mundial são objetivos claros deste projeto.