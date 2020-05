Tanto a Liga como a FPF divulgaram, este domingo, o parecer técnico com as condições exigidas pela Direção-Geral da Saúde para o retomar da Liga e da Taça de Portugal.



Qual o procedimento a adoptar pelas equipas que têm jogadores infetados com Covid-19? Esta é a questão que se coloca, precisamente no dia em que três clubes do campeonato confirmaram ter jogadores infetados.



Segundo o parecer técnico, um plantel que tiver um futebolista com o novo coronavírus não tem necessariamente de entrar em quarentena.



«Qualquer pessoa que durante a temporada desenvolva sintomas sugestivos de COVID-19 deve ser isolada e testada», lê-se no documento, acrescentando que o jogador deve ser isolado e impedido «de participar nas competições até à determinação da cura.



«A identificação de um caso positivo não torna, por si só, o isolamento coletivo das equipas, obrigatório», acrescenta a DGS.



Além disso, todos os intervenientes «devem manter-se em recolhimento domiciliário desde a data do início da retoma dos treinos para as competições oficiais e até ao final da temporada de todas as competições».