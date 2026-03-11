O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol já escolheu as nomeações de equipas de arbitragem para os jogos da 26.ª jornada da Liga portuguesa. 

No caso do Arouca-Benfica, o escolhido é José Bessa, com Pedro Ferreira na função de VAR. Já no FC Porto-Moreirense, Carlos Macedo é o árbitro principal, com Cláudia Ribeiro na sala do VAR na Cidade do Futebol. 

O Sporting teve o duelo com o Tondela adiado e por isso não surge nas nomeações divulgadas esta quarta-feira. Na II Liga, João Pinheiro foi nomeado para o União Leiria-Marítimo. 

Arouca-Benfica
Árbitro: José Bessa
Assistentes: Hugo Santos e Ângelo Carneiro
4.º árbitro: David Silva
VAR: Pedro Ferreira
AVAR: Nuno Eiras

FC Porto-Moreirense
Árbitro: Carlos Macedo
Assistentes: Luís Costa e João Macedo
4.º árbitro: Vítor Lopes
VAR: Cláudia Ribeiro
AVAR: Pedro Felisberto

Vitória SC-FC Famalicão
Árbitro: Hélder Carvalho
Assistentes: José Mira e Alexandre Ferreira
4.º árbitro: Flávio Lima
VAR: Rui Oliveira
AVAR: José Pereira

Gil Vicente FC-FC Alverca
Árbitro: Sérgio Guelho
Assistentes: João Bessa Silva e André Ferreira
4.º árbitro: Rui Lima
VAR: Rui Silva
AVAR: Álvaro Mesquita

CD Nacional-Estoril Praia
Árbitro: Miguel Fonseca
Assistentes: João Martins e David Soares
4.º árbitro: Vítor Ferreira
VAR: João Casegas
AVAR: Marco Vieira

AFS-CD Santa Clara
Árbitro: Gustavo Correia
Assistentes: André Dias e Fábio Silva
4.º árbitro: Fábio Melo
VAR: Tiago Martins
AVAR: Catarina Campos

Rio Ave FC-CF Estrela
Árbitro: Fábio Veríssimo
Assistentes: Nélson Pereira e Vasco Marques
4.º árbitro: Flávio Duarte
VAR: Manuel Oliveira
AVAR: André Narciso

