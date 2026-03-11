O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol já escolheu as nomeações de equipas de arbitragem para os jogos da 26.ª jornada da Liga portuguesa.

No caso do Arouca-Benfica, o escolhido é José Bessa, com Pedro Ferreira na função de VAR. Já no FC Porto-Moreirense, Carlos Macedo é o árbitro principal, com Cláudia Ribeiro na sala do VAR na Cidade do Futebol.

O Sporting teve o duelo com o Tondela adiado e por isso não surge nas nomeações divulgadas esta quarta-feira. Na II Liga, João Pinheiro foi nomeado para o União Leiria-Marítimo.

Arouca-Benfica

Árbitro: José Bessa

Assistentes: Hugo Santos e Ângelo Carneiro

4.º árbitro: David Silva

VAR: Pedro Ferreira

AVAR: Nuno Eiras

FC Porto-Moreirense

Árbitro: Carlos Macedo

Assistentes: Luís Costa e João Macedo

4.º árbitro: Vítor Lopes

VAR: Cláudia Ribeiro

AVAR: Pedro Felisberto

Vitória SC-FC Famalicão

Árbitro: Hélder Carvalho

Assistentes: José Mira e Alexandre Ferreira

4.º árbitro: Flávio Lima

VAR: Rui Oliveira

AVAR: José Pereira

Gil Vicente FC-FC Alverca

Árbitro: Sérgio Guelho

Assistentes: João Bessa Silva e André Ferreira

4.º árbitro: Rui Lima

VAR: Rui Silva

AVAR: Álvaro Mesquita

CD Nacional-Estoril Praia

Árbitro: Miguel Fonseca

Assistentes: João Martins e David Soares

4.º árbitro: Vítor Ferreira

VAR: João Casegas

AVAR: Marco Vieira

AFS-CD Santa Clara

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: André Dias e Fábio Silva

4.º árbitro: Fábio Melo

VAR: Tiago Martins

AVAR: Catarina Campos

Rio Ave FC-CF Estrela

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Nélson Pereira e Vasco Marques

4.º árbitro: Flávio Duarte

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: André Narciso