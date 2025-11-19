A Liga e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciaram algumas alterações ao contrato celebrado entre as duas instituições a 6 de maio de 2024, que regula as relações entre as partes no quadriénio 2024-2028, garantindo que estão a «desenvolver todos os esforços para criar as condições necessárias ao desenvolvimento e valorização do futebol português».

Entre as medidas, a FPF garante que irá reduzir os valores estipulados para a presente temporada relativos às quotas de inscrição e transferência de jogadores. A FPF irá, também, disponibilizar uma verba de um milhão de euros para reforçar as «infraestruturas desportivas».

Foi ainda acordado que a FPF não imputará ao futebol profissional os s custos que suportou relativos ao funcionamento do sistema de videoarbitragem.

Leia aqui o comunicado na íntegra:

«A Federação Portuguesa de Futebol e a Liga Portugal informam que, numa política de constante colaboração entre as duas instituições e na defesa dos superiores interesses do futebol português, acordaram a alteração a algumas disposições do contrato celebrado entre as duas instituições a 6 de maio de 2024 e que regula as relações entre as partes no quadriénio 2024-2028.

As alterações agora acordadas, com um impacto financeiro superior a 2,3 milhões de euros favoráveis à Liga Portugal e aos Clubes do Futebol Profissional, terão efeitos na época 2025-2026 e englobam os seguintes pontos:

- A FPF compromete-se a reduzir os valores estipulados para a época 2025-2026 relativos às quotas de inscrição e transferência de jogadores, bem como os montantes de comparticipação do futebol profissional pelos serviços administrativos e recursos humanos afetos ao funcionamento das secções profissionais do Conselho de Disciplina e do Conselho de Arbitragem, limitando-os aos montantes mais reduzidos previstos para a época transata, com um valor de aproximadamente 175.000€

- Foi igualmente acordado que a FPF não imputará ao futebol profissional os custos que suportou com investimentos de melhoria e certificação das infraestruturas necessárias ao funcionamento do sistema de videoarbitragem, incluindo as intervenções nos estádios da I e II Liga e na Cidade do Futebol, durante a época desportiva em curso, que estão estimados em mais de 1,1 milhões de euros.

- Paralelamente, a FPF compromete-se a canalizar uma verba de 1 milhão de euros, através de um fundo de apoio, para reforçar as infraestruturas desportivas das equipas participantes nas competições profissionais.

A Federação Portuguesa de Futebol e a Liga Portugal permanecem empenhadas em, conjuntamente, desenvolver todos os esforços para criar as condições necessárias ao desenvolvimento e valorização do futebol português, incluindo através da rápida conclusão da renegociação em curso do contrato celebrado entre as duas instituições.»