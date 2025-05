Já são conhecidas as nomeações do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para a última jornada da Liga portuguesa. No que toca aos desafios que podem ditar o novo campeão, Fábio Veríssimo vai orientar o Sporting-V. Guimarães e Miguel Nogueira o Sp. Braga-Benfica.

No que toca ao duelo do FC Porto com o Nacional, José Bessa será o líder da equipa de arbitragem. Os portistas tentam ainda assegurar o terceiro lugar da tabela.

Eis a lista de todas as nomeações:

FC Famalicão-Casa Pia AC

Árbitro: Bruno Costa

Assistentes: Jorge Fernandes e João Morte

4.º árbitro: Rui Lima

VAR: João Casegas

AVAR: João Martins

Rio Ave FC-Gil Vicente FC

Árbitro: Bruno Vieira

Assistentes: Paulo Brás e Nuno Pires

4.º árbitro: Márcio Torres

VAR: Rui Soares

AVAR: Rui Teixeira

SC Braga-SL Benfica

Árbitro: Miguel Nogueira

Assistentes: Pedro Felisberto e Hugo Ribeiro

4.º árbitro: Anzhony Rodrigues

VAR: Bruno Esteves

AVAR: José Mira

Sporting CP-Vitória SC

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques

4.º árbitro: Pedro Ramalho

VAR: Rui Costa

AVAR: André Dias

Estoril Praia-CF Estrela

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: Inácio Pereira e Fábio Silva

4.º árbitro: David Silva

VAR: Manuel Mota

AVAR: João Macedo

FC Porto-CD Nacional

Árbitro: José Bessa

Assistentes: Nuno Manso e Hugo Santos

4.º árbitro: Fábio Melo

VAR: Vasco Santos

AVAR: Miguel Martins

SC Farense-CD Santa Clara

Árbitro: Cláudio Pereira

Assistentes: Tiago Costa e Sérgio Jesus

4.º árbitro: Sérgio Guelho

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Andreia Sousa

FC Arouca-Boavista FC

Árbitro: André Narciso

Assistentes: Vasco Marques e Luís Viegas

4.º árbitro: Marcos Brazão

VAR: Pedro Ferreira

AVAR: Carlos Campos

AFS-Moreirense FC

Árbitro: João Gonçalves

Assistentes: João Bessa Silva e Ângelo Carneiro

4.º árbitro: Carlos Macedo

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Nelson Cunha

Além disso, a FPF divulgou as escolhas para a derradeira jornada da II Liga. João Pinheiro ficou encarregue do União de Leiria-Tondela, António Nobre com o Marítimo-Vizela e Diogo Rosa com o Clássico FC Porto B-Benfica B.

Leixões SC-CD Feirense

Árbitro: Halim Shirzad

Assistentes: Pedro Fonseca e Rafael Escudeiro

4.º árbitro: Miguel Ribeiro

VAR: Rui Soares

AVAR: Hugo Ribeiro

FC Penafiel-GD Chaves

Árbitro: Flávio Lima

Assistentes: Renato Carvalho e Telmo Capitaz

4.º árbitro: Iancu Vasilica

VAR: João Bento

AVAR: Diogo Pereira

CD Mafra-SCU Torreense

Árbitro: Luís Filipe

Assistentes: André Botelho e Ana Lóide

4.º árbitro: José Rodrigues

VAR: Paulo Barradas

AVAR: Hugo Coimbra

FC Alverca-Portimonense SC

Árbitro: Tiago Martins

Assistentes: Pedro Mota e José Mira

4.º árbitro: Gonçalo Neves

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Ana Paiva

Marítimo M.-FC Vizela

Árbitro: António Nobre

Assistentes: Pedro Ribeiro e Nélson Pereira

4.º árbitro: Ricardo Baixinho

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Andreia Sousa

UD Leiria-CD Tondela

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia

4.º árbitro: Miguel Fonseca

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Nelson Cunha

FC Porto B-SL Benfica B

Árbitro: Diogo Rosa

Assistentes: Fábio Monteiro e Ricardo Carreira

4.º árbitro: Vítor Ferreira

VAR: António Moreira

AVAR: Ana Paiva

Ac. Viseu FC-FC Paços de Ferreira

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: Gonçalo Freire e Diogo Pereira

4.º árbitro: Fá Sanhá

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: David Soares

FC Felgueiras-UD Oliveirense

Árbitro: Hélder Carvalho

Assistentes: Francisco Pereira e Rúben Silva

4.º árbitro: Flávio Jesus

VAR: Rui Silva

AVAR: João Martins