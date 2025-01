O movimento «Unir o Futebol anunciou esta segunda-feira que a candidatura de Pedro Proença às eleições da Federação Portuguesa de Futebol será apresentada na próxima segunda-feira, 3 de fevereiro, a partir das 11h00, no auditório principal da Cidade do Futebol.

Uma cerimónia em que vai ser apresentado o candidato da Lista 1, bem como as propostas inseridas no programa «Unir o Futebol».

De acordo com o calendário eleitoral, a candidatura foi formalizada no dia 18 de dezembro, com a entrega das listas para todos os Órgãos da FPF.

As listas foram subscritas por 63 dos 84 Delegados da Assembleia Geral Eleitoral, equivalentes a 75 por cento do Caderno Eleitoral.

Recordamos que as eleições da FPF estão marcadas para 14 de fevereiro.