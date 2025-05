Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, recebeu esta terça-feira, na Cidade do Futebol, a Liga Portugal e os clubes que compõem o futebol profissional, encerrando, assim, um ciclo de reuniões com todos os sócios ordinários.

Um encontro que aconteceu quase três meses depois da tomada de posse dos atuais órgãos sociais e que teve como objetivo promover e reforçar a proximidade entre a FPF e os sócios ordinários, neste caso, com a Liga e todo o futebol profissional.

Pedro Proença reforçou a política de diálogo, tal como já tinha feito nas reuniões com as Associações de Classe e, de seguida, com as Associações Distritais e Regionais.

«Foi a terceira fase de receber na Cidade do Futebol os parceiros desta comunidade do Futebol. Fizemo-lo com o movimento associativo e com as associações de classe. Contámos, também, com a presença do presidente da Liga Portugal, que muito nos honrou. Foi um almoço que contou com todos os clubes do Futebol Profissional representados, sinal da união que vivemos no Futebol português», afirmou Pedro Proença, no final da reunião, ao Canal 11.

Reinaldo Teixeira, presidente da Liga Portugal, agradeceu à FPF o encontro promovido e também salientou a união. «Devemos repetir este almoço mais vezes. O Futebol Profissional reconhece a importância do futebol amador, todo o trabalho dos clubes e das Associações Distritais e Regionais. Esta comunhão foi um momento de convívio e que nos responsabiliza a todos para, em conjunto, fazer um caminho bonito e bom para o futebol», destacou também o novo líder da Liga Portugal.