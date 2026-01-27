FPF
Tiago Martins foi o melhor vídeoárbitro da primeira metade da época 2025/26
Árbitro internacional com a pontuação mais alta até ao momento, à frente de Rui Costa e Vasco Santos
Tiago Martins foi o videoárbitro (VAR) mais bem pontuado na primeira metade da época 2025/26, segundo anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).
O árbitro internacional teve uma nota final de 8.729, destacando-se à frente de Rui Costa, que teve 8.626, e de Vasco Santos, que somou 8.607.
O mais conceituado VAR português esteve, entre outros jogos, na fase final do Euro 2024, na qual apitou a meia-final entre a Alemanha e a Espanha, e na final da Liga dos Campeões feminina de 2024/25, entre Arsenal e Barcelona, que se disputou no Estádio José Alvalade, em Lisboa.
