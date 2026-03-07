Lourenço Pereira Coelho, antigo dirigente do Benfica, já está em funções na Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Assume, agora, o cargo de Diretor Executivo com o pelouro das Seleções Nacionais.

O dirigente esteve, inclusive, presente este sábado presente no jogo entre Portugal e Eslováquia, para a qualificação para o Mundial feminino de 2027. Pereira Coelho marcou presença em Barcelos junto de Pedro Proença.

Lourenço Pereira Coelho vai funcionar como o principal ele de ligação entre o presidente da FPF e a estrutura das Seleções. O trabalho passará também por preparar a estruturação de todo o edifício das equipas nacionais já no inicio da próxima época.