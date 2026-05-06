A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) homenageou, esta quarta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa pelo «inestimável contributo» à modalidade e ao próprio organismo, durante os dez anos enquanto Presidente da República.

O antigo Chefe de Estado recebeu um quadro com alguns dos melhores momentos que viveu no mandato e confessou ser «fanático por Portugal e por futebol». Quanto ao Mundial 2026, Marcelo Rebelo de Sousa considera que os portugueses têm um papel de «missionários da paz», já que a prova decorre em «tempos de guerra».

«É nesse clima que vamos ser missionários de paz. Porque o futebol, como a música e as artes, é um caminho para a paz e para a união. E para ser um caminho perfeito, para bater tudo certo, será certamente com a vitória final», afirmou.