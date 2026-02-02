A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai abrir um «Fundo de Catástrofes», em que vai alocar 100 mil euros aos clubes que foram afetados pelo mau tempo. O anúncio foi feito após a primeira reunião da Comissão Coordenadora para as Emergências no Futebol.

Esta comissão decidiu, ainda, que parte da receita do jogo particular da Seleção Nacional a realizar no feriado de 10 de junho (cujo adversário ainda não é conhecido) será alocado para ajudar estes clubes, informou a FPF, em comunicado.

A depressão Kristin, recorde-se, massacrou o país na última semana. Nove pessoas morreram na sequência do mau tempo. A Proteção Civil contabilizou cinco mortes diretamente associadas à passagem da depressão. Muitos clubes viram também as suas infraestruturas destruídas.

A Comissão Coordenadora para as Emergências no Futebol é composta por FPF, o Sindicato dos Jogadores, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, a Associação Nacional de Treinadores de Futebol e a Mesa do Plenário das Associações Distritais e Regionais de Futebol.

A comissão garantiu que vai continuar a acompanhar de perto as atualizações das situações dos clubes afetados.