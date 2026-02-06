Os clubes e as comunidades desportivas afetadas pelo mau tempo que tem fustigado Portugal poderão aceder ao Fundo de Catástrofes lançado agora pela Federação Portuguesa de Futebol. Uma resposta rápida que visa mitigar os prejuízos dos clubes mais afetados que, até ao final de fevereiro, podem candidatar-se a um apoio que pode chegar aos 100 mil euros.

Nesse sentido, a Federação Portuguesa de Futebol acaba de publicar o regulamento do Fundo de Catástrofes, criado pela Comissão Coordenadora para as Emergências no Futebol que juntou representantes do Sindicato dos Jogadores, da Liga Portugal, da Associação Nacional de Treinadores de Futebol e da Mesa do Plenário das Associações Distritais e Regionais de Futebol aos representantes federativos.

O acesso a este fundo, que poderá ser feito até ao fim do mês de fevereiro, «permite uma resposta célere e uma intervenção imediata e solidária junto das entidades desportivas que enfrentam dificuldades operacionais significativas e danos relevantes nas suas infraestruturas».

Este novo fundo lançado pela FPF «destina-se a apoiar a reconstrução de infraestruturas destinadas à prática e desenvolvimento do futebol ou futsal, afetadas por catástrofes naturais, e à aquisição de equipamentos essenciais à reposição da normalidade das atividades».

Podem candidatar-se a este fundo as «Associações Distritais e Regionais de Futebol (ADR), Sócios de Classe e Clubes ou Sociedades Desportivas».

«A Federação Portuguesa de Futebol reafirma assim o seu compromisso com uma resposta solidária e eficaz, garantindo que nenhum clube fica para trás em momentos de emergência e reforçando a capacidade do futebol português para enfrentar os desafios inerentes ao momento».