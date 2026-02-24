A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) emitiu um comunicado relativamente ao jogo com o México, a contar para a preparação para o Mundial de 2026. O encontro está agendado para 28 de março no Estádio Azteca, México.

O país mexicano passa, neste momento, por um momento de crise política. Houve, inclusive, jogos de futebol a serem adiados. Uma situação que preocupa a federação portuguesa.

«Desde a primeira hora, a FPF sentiu-se honrada com o convite para participar na reabertura daquele estádio emblemático, atualmente na fase final das obras de remodelação», começou por referir a FPF em comunicado.

«A FPF vive igualmente com expetativa a realização deste encontro, pelo seu simbolismo e importância no âmbito da preparação da Seleção Nacional, reconhecendo o significado histórico do momento e o valor competitivo que o mesmo representa», acrescentou.

Porém, dada a situação atual do país, a FPF garante que os acontecimentos exigem uma «avaliação continua das condições deslocação da comitiva da FPF». Por esse motivo, a federação afirma que contará também com indicações do Governo português.

No comunicado é referido que qualquer decisão será tomada em conciliação entre o Governo português e Federação Mexicana de Futebol. A FPF garante que continua a manter «excelentes relações» com federação mexicana.

«A Federação Portuguesa de Futebol sublinha que a segurança de jogadores, equipa técnica, staff e adeptos constitui a sua prioridade absoluta, sendo esse o critério orientador de todas as avaliações e decisões relativas à realização do jogo», pode ler-se no final do comunicado.