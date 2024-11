A Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta quarta-feira a data para a inauguração da Arena Portugal, uma infraestrutura multifuncional destinada prioritariamente às seleções de futsal, mas que poderá acolher outros eventos na Cidade do Futebol.

A data para a inauguração, marcada para 27 de novembro, vai coincidir com o lançamento do livro «Cidade do Futebol – Espelho do Futebol do Futuro».

O novo edifício, além do pavilhão para os jogos de futsal, vai também receber as instalações definitivas do Canal 11, além de contar com outros espaços multiusos.

A FPF Arena Portugal vai marcar a conclusão da terceira fase da construção da Cidade do Futebol que vai ficar concluída num prazo de vinte meses, numa obra que foi exclusivamente financiada por capitais próprios da FPF e com apoios da UEFA e da FIFA.