Oceano está de regresso à estrutura da Federação Portuguesa de Futebol, agora para assumir o cargo de selecionador de sub-20.

Internacional português em 54 ocasiões, o antigo médio já tinha sido selecionador dos sub-21 entre 2009 e 2010.

«Estou muito entusiasmado. Posso dizer que, neste momento, sou uma pessoa feliz por este regresso a um sítio que nunca deixei de considerar a minha 'casa', a 'casa' de todos nós. A minha intenção é trazer a minha experiência acumulada nestes últimos anos, sempre com o objetivo de ajudar a que o futebol português seja cada vez melhor. Sempre gostei de trabalhar com jovens. Isso é visível no meu percurso, até pelo meu trajeto na Seleção Nacional Sub-21, pela equipa B do Sporting CP, e ainda no trabalho de renovação feito no Irão. É sempre um grande aliciante poder ajudar os jovens a crescer e fazer parte dessa evolução», diz Oceano, citado pela FPF.

Oceano tem acompanhado Carlos Queiroz nos últimos anos, tanto na seleção do Irão como depois na Colômbia.

«Regressar a Portugal é ótimo. Estive sete anos no Irão, dois anos na Colômbia. Foi muito tempo fora e estar de volta ao nosso país é muito positivo, até do ponto de vista familiar. Estou muito feliz por estar aqui e por tentar ajudar a equipa de todos nós», acrescenta Oceano.