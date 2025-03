A Liga Portugal emitiu um comunicado para «expressar a sua mais profunda preocupação» pelos recentes acontecimentos que envolvem Pedro Proença, atual presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), e Fernando Gomes, ex-líder da FPF, que agora preside o Comité Olímpico de Portugal.

«A importância de Portugal continuar a contar com um representante português no Comité Executivo da UEFA foi sempre defendida pela Direção da Liga Portugal, que na sua reunião de janeiro deu disso mesmo conta à Direção da Federação Portuguesa de Futebol», referiu o organismo em comunicado.

«Os desafios que aguardam o futebol português, de vital importância também para os Clubes do Futebol Profissional, não podem ser descurados, tal como não devem os interesses do futebol português ser colocados em causa por quem, como presidente do Comité Olímpico de Portugal, tem o dever de por eles zelar», lê-se ainda.

Proença referiu, numa carta enviada às 55 federações que compõe a UEFA, que tinha o apoio de Fernando Gomes na corrida a um lugar no Comité Executivo da UEFA, e até elogiava o legado do antecessor. Contudo, Fernando Gomes escreveu uma carta às mesmas 55 federações a dizer que não apoiava Proença e que este estava a destruir todo o trabalho feito na FPF.

A Liga, organismo a que Proença presidiu antes de assumir a FPF, espera que este episódio não coloque em causa a eleição do dirigente ao Comité Executivo da UEFA.

«A Liga Portugal reforça o apoio ao Presidente da Federação Portuguesa de Futebol na candidatura ao Comité Executivo da UEFA e espera que os últimos acontecimentos não coloquem em causa a sua eleição, pelos efeitos nefastos que tal poderia representar para o futebol português em geral e para o Futebol Profissional em particular.»

Recorde-se que a FPF já agendou uma reunião de emergência para a manhã desta segunda-feira.