No dia em que celebra um ano desde que venceu as eleições da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença destacou os títulos conquistados neste período e sublinhou o compromisso de unir o futebol.

«Um ano passado desde essa vitória estrondosa de uma candidatura verdadeiramente agregadora, temos hoje muito para celebrar. Conquistámos cinco títulos internacionais, um feito inédito na história centenária da FPF. Estivemos presentes em sete finais. Demonstrámos que o talento português não tem limites. E afirmámos que a nossa ambição também não pode ter», disse o presidente da FPF, numa nota do organismo.

«Hoje, cada clube, jogador, treinador, árbitro, dirigente, elemento do corpo clínico ou associação distrital e regional sabe que tem voz ativa na construção do futuro. Todos contam! E essa é, talvez, a nossa maior conquista», frisou.

O objetivo de Proença, no futuro, é ter um «futebol português mais forte e mais preparado».

«Sem arrogâncias, mas com muita responsabilidade e porque os portugueses depositam em nós essa confiança: Habituem-se porque vamos continuar a ganhar», concluiu.