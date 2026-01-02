O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, anunciou mudanças no formato da Taça de Portugal, já a partir da próxima época.

Num artigo publicado no site da FPF, Proença revelou que as equipas da Liga só vão entrar em prova a partir da quarta eliminatória e que as meias-finais passarão a ser disputadas num só jogo.

Desta forma, os emblemas do principal escalão vão ter o calendário mais aliviado, no entanto, a entrada tardia destes clubes em prova significa menos jogos transmitidos na televisão e, por isso, menos receita para todos os clubes (os grandes, claro, mas sobretudo os mais pequenos).

Tal estende-se também aos prémios, que são pagos com as receitas relativas a transmissões e patrocínios, e com menos dinheiro deverão também ficar mais curtos.

Na mensagem de novo ano de Proença, o líder da FPF sublinhou que «2026 será um ano determinante» para o processo da centralização dos Direitos Audiovisuais, salientou a necessidade de reduzir a carga fiscal no futebol, apontou ao já anunciado Plano Nacional de Arbitragem e ainda à importância de recuperar o sexto lugar no ranking UEFA.