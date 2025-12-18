A Federação Portuguesa de Futebol vai reunir os presidentes das associações distritais e demais sócios ordinários, como representantes de jogadores, árbitros e treinadores, esta sexta-feira, segundo revelou o organismo que vai inaugurar o alargamento da Cidade do Futebol.

«O programa tem início às 14h00, com a realização do primeiro Conselho de Presidentes, um novo órgão consultivo que reúne todos os presidentes dos sócios da FPF. Este encontro assinala o arranque de um ciclo de trabalho centrado na proximidade, transparência e eficiência institucional, pilares fundamentais do novo modelo de governação federativo», detalhou a FPF.

São sócios ordinários da FPF as 22 associações distritais e regionais, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e as estruturas representativas de jogadores (SJPF), treinadores (ANTF), árbitros (APAF), dirigentes (ANDIF), médicos (AMEF) e enfermeiros e massagistas (ANDEF).

Novo bloco residencial com 30 quartos

Já depois deste encontro, às 18h00, o organismo liderado por Pedro Proença vai inaugurar a fase quatro da Cidade do Futebol, em Oeiras, que contempla um bloco residencial com 30 quartos, em três pisos, e um bloco social, com cozinha, restaurante, salas de reunião e espaço para atletas e selecionadores.

A Cidade do Futebol, em Oeiras, que acolhe a sede federativa e quartel-general das seleções nacionais, foi construída durante o mandato de Fernando Gomes e inaugurada em 2016, tendo sido aumentada, com o acréscimo de quartos e um pavilhão para o futsal.