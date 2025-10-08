Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, foi um dos oradores da cerimónia de abertura da Portugal Football School, decorrida na Cidade do Futebol, em Oeiras, nesta quarta-feira. Marcelo deixou bastante elogios a Cristiano Ronaldo e exortou os jogadores da Seleção a «conquistarem» o Mundial 2026.

«É bom ter uma cimeira que olha para o futuro. Somos ótimos no presente e ainda melhores no futuro. Tivemos vários melhores do mundo - José Travassos, Eusébio, Luís Figo e depois o melhor dos melhores, cinco vezes melhor do mundo - Cristiano Ronaldo. Como ele é passado, presente e futuro, será melhor do mundo muitas mais vezes», atirou Marcelo.

Os jogadores da Seleção Nacional estavam na fila da frente da plateia enquanto Marcelo discursava. O Presidente deixou-lhes apelo, remetendo para a História de Portugal:

«Temos uma ocasião única para o ano [Mundial 2026]. Está a faltar-nos conquistar a América do Norte. Falta-nos conquistar uma parte da Ásia, a China e a Índia. Também a Oceânia. Já temos uma força enorme nos países Árabes. Temos de conquistar a América do Norte para sermos ainda mais globais. O tempo que temos para fazer isto é de hoje até a 2030. Ou conquistamos ou então ficamos aquém das nossas metas», disse.

«Em 2030 cá estará Portugal, juntamente com Espanha e Marrocos para se afirmar no mundo. E até lá, lá estará Portugal para se afirmar nos EUA, Canadá e México. É um grande desafio, mas temos os melhores. Cristiano Ronaldo é dos melhores dos melhores e em treinadores não posso esquecer que o [José] Mourinho foi melhor do mundo, senão mata-me [risos]. Temos todas as condições para estar na primeira linha do novo tempo e do novo espaço do futebol já para o ano que vem», exortou.

A Portugal Football Summit inicia-se nesta quarta-feira e decorre até sábado, na Cidade do Futebol.