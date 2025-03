A Federação Portuguesa de Futebol anunciou, esta quinta-feira, os desempenhos digitais em 2024, relativamente às federações internacionais.

Com o auxílio da Horizm, plataforma que utiliza inteligência artificial, a FPF anunciou que Portugal continua com o maior número de seguidores no Instagram (18,4 milhões), seguido pelo Brasil (17,6), França (16) e Inglaterra (12,3).

Ao juntar outras as redes sociais (Facebook, TikTok, X e Youtube), a Seleção Nacional é a quarta com maior número de seguidores, apenas atrás da França, Inglaterra e Brasil.

No que toca a publicações, Portugal ocupa o quinto lugar relativamente ao número total de visualizações (2,11 mil milhões), atrás da Inglaterra, Argentina, França e Indonésia.

Por fim, Portugal detém a publicação mais valiosa de 2024, numa fotografia do capitão Cristiano Ronaldo a entrar em campo com uma adepta em cadeira de rodas.