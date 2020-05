O calendário das últimas dez jornadas da Liga 2019/20 está a ser definido na tarde desta sexta-feira, mas com alguns asteriscos.

O Maisfutebol até já adiantou a agenda da 25.ª jornada, a primeira desta retoma do campeonato, mas logo aí existe um jogo com horário ainda por confirmar: o Santa Clara-Sp. Braga. Para já o jogo está marcado para as 21 horas do dia 5 de junho, mas é preciso validar ainda algumas questões relativas à iluminação da Cidade do Futebol, que acolhe este encontro.

Ao que foi possível apurar, as condições dos recintos da Federação Portuguesa de Futebol não vão ao encontro das necessidades das operadoras televisivas para transmissões noturnas, já sem luz natural.

O Regulamento de Competições determina que, em caso de transmissão televisiva para lá das 16 horas (no horário de verão), os estádios devem ter um sistema de iluminação que garanta 1.200 lux. Caso o jogo não tenha transmissão televisiva, então a exigência baixa para 350 lux.

O Regulamento também prevê que, caso o sistema de iluminação do estádio não garanta os valores exigidos, possa ser contratada iluminação provisória que garanta esses valores. Até está salvaguardado que, se o assunto não for tratado pelo clube em tempo útil, será a Liga a resolver o problema (fica credora desse valor, acrescido de 10 por cento).

Federação Portuguesa de Futebol, Liga e operadoras televisivas estão a tentar contornar a questão, e para tal está agendado um teste na Cidade do Futebol, a realizar nas próximas horas.

Só depois ficará definido se é possível realizar ali jogos durante o período noturno (seja com a iluminação existente ou com um eventual reforço provisório), ou se é necessário marcar os jogos para mais cedo.

De recordar que, para além do Santa Clara, que joga "em casa" logo na 25.ª jornada, também o Belenenses vai usar a Cidade do Futebol na condição de visitado, pelo que a questão aplica-se também aos encontros da formação orientada por Petit.