Rui Jorge divulgou nesta sexta-feira a convocatória para dois encontros de preparação para o Europeu Sub-21, diante da Roménia e da Inglaterra.

Para tal, Rui Jorge chamou 21 jogadores em que se incluem algumas estreias. Diogo Nascimento, do Vizela, Gonçalo Nogueira, do Paços de Ferreira, Francisco Chissumba e Jonatas Noro, do Sp. Braga, podem garantir a primeira internacionalização nesta categoria.

Diogo Pinto, do Sporting, já foi chamado mas também procura a estreia. Destaque ainda para o regresso de Joelson Fernandes, do Hatayspor.

Em relação à última convocatória, saem Eduardo Quaresma, Danilo Veiga, Rafael Rodrigues, Paulo Bernardo e Martim Neto.

O primeiro jogo realiza-se no dia 21 de março, pelas 18h30, em Famalicão, sendo que o segundo encontro será dia 24 de março, pelas 19h45, em West Bromwich.

Guarda-redes: Diogo Pinto (Sporting) e João Carvalho (Sp. Braga);

Defesas: Chico Lamba (Arouca), Christian Marques (Yverdon Sport FC), Flávio Nazinho (Cercle Brugge), Francisco Chissumba (Sp. Braga), João Muniz (Sporting), Jonatas Noro (Sp. Braga), Rodrigo Gomes (Wolves) e Rodrigo Pinheiro (Famalicão);

Médios: Dário Essugo (Las Palmas), Diogo Nascimento (Vizela), Gonçalo Nogueira (Paços Ferreira), Gustavo Sá (Famalicão), João Marques (Gil Vicente), Mateus Fernandes (Southampton) e Pedro Santos (Moreirense);

Avançados: Carlos Borges (Wolves), Diego Moreira (Strasbourg), Fábio Silva (Las Palmas), Henrique Araújo (Arouca), Joelson Fernandes (Atakas Hatayspor) e Tiago Tomás (Wolfsburg);